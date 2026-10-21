Cina: a Jingzhou attività di restauro conservano il patrimonio culturale (1)

JINGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto restaura la decorazione dipinta di un reperto presso il Centro per la protezione dei beni culturali di Jingzhou, nella provincia centrale cinese dello Hubei, il 19 ottobre 2026. Istituito nel 2003, il centro si occupa della conservazione di circa l’80% delle listarelle di bambù e legno impregnate d’acqua della Cina. Ha sviluppato tecniche complete per la conservazione di queste listarelle, che coprono tutte le fasi, dallo scavo archeologico alla conservazione in laboratorio, fino all’esposizione e allo stoccaggio. Finora ha fornito supporto tecnico per la conservazione dei reperti culturali a oltre 130 istituzioni culturali e museali in tutto il Paese e ha restaurato più di 10.000 reperti in legno laccato, oltre 180.000 listarelle di bambù e legno e più di 1.100 reperti tessili.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).