Cina: a Haikou l’Expo internazionale della supply chain alimentare tropicale (3)

HAIKOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Alcuni espositori presentano chicchi di caffè etiope ai visitatori alla terza Esposizione internazionale della catena di approvvigionamento del settore alimentare tropicale di Hainan a Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 17 ottobre 2025. Incentrata sui materiali alimentari tropicali globali, l’esposizione ha attirato la partecipazione di numerosi marchi nazionali e internazionali.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
