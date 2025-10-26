Cina: a Chongqing la tappa del Grand Prix Isu di pattinaggio di figura (3)

CHONGQING (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il vincitore della medaglia d’oro Sato Shun (al centro) del Giappone, il vincitore della medaglia d’argento Daniel Grassl (a sinistra) dell’Italia e il vincitore della medaglia di bronzo Mikhail Shaidorov del Kazakistan posano durante la cerimonia di premiazione della gara individuale maschile di pattinaggio alla Cup of China, tappa del Grand Prix ISU di pattinaggio di figura 2025, nella municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, il 25 ottobre 2025.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
