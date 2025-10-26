Cina: a Chongqing la tappa del Grand Prix Isu di pattinaggio di figura (2)

CHONGQING (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Gli italiani Sara Conti (a sinistra) e Niccolò Macii si esibiscono nel programma libero del pattinaggio a coppie alla Cup of China, tappa del Grand Prix ISU di pattinaggio di figura 2025, nella municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, il 25 ottobre 2025.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
