Cina: a Chongqing la tappa del Grand Prix Isu di pattinaggio di figura (1)

CHONGQING (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – I vincitori della medaglia d’oro Anastasiia Metelkina (in primo piano al centro)/Luka Berulava (dietro al centro) della Georgia, i vincitori della medaglia d’argento Sara Conti (in primo piano a sinistra)/Niccolò Macii (dietro a sinistra) dell’Italia, e i vincitori della medaglia di bronzo Sui Wenjing (in primo piano a destra)/Han Cong della Cina si scattano un selfie durante la cerimonia di premiazione del pattinaggio a coppie alla Cup of China, tappa del Grand Prix ISU di pattinaggio di figura 2025, nella municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, il 25 ottobre 2025.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
