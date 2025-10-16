Cina: a Chengdu tecnologie avanzate per stoccaggio grano (2)

CHENGDU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Un tecnico misura il peso unitario del grano in entrata per la classificazione presso una filiale del China Grain Reserves Group (Sinograin) a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 15 ottobre 2025.
Negli ultimi anni, tecnologie avanzate sono state applicate allo stoccaggio del grano per migliorare in modo significativo l’efficienza operativa e la qualità del grano durante la conservazione.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
