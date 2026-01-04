Cina: a Capodanno flusso costante di navi nel porto di Tianjin (3)

TIANJIN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Delle gru a portale movimentano container in un terminal container del porto di Tianjin, nell’omonima municipalità settentrionale cinese. Il porto di Tianjin ha vissuto una grande frenesia durante le vacanze di Capodanno, con un flusso costante di navi che attraccavano e scaricavano container, segnando l’inizio del nuovo anno.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
