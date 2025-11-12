CANGZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Una foto aerea scattata con un drone l’11 novembre 2025 mostra alcuni edifici lungo il tratto del Gran Canale nella città di Cangzhou, nella provincia settentrionale cinese di Hebei.

Il Gran Canale, che collega Pechino con Hangzhou, nella provincia orientale di Zhejiang, è la via d’acqua artificiale più lunga del mondo.

Il tratto di 216 chilometri di Cangzhou percorre la città passando per aree come Wuqiao, Dongguang e Nanpi. Negli ultimi anni, Cangzhou ha avviato iniziative per valorizzare la cintura culturale del Gran Canale, promuovendo lo sviluppo integrato dei settori della cultura e del turismo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).