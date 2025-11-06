CIIE: padiglione Cina mostra risultati del 14esimo Piano quinquennale (3)

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Alcune persone assistono all’esibizione di un robot al padiglione della Cina durante l’ottava China International Import Expo (CIIE), in corso a Shanghai, nella Cina orientale, il 5 novembre 2025. L’esposizione si è aperta mercoledì. Il padiglione della Cina mette in evidenza i più recenti risultati del Paese nell’approfondimento complessivo delle riforme e nell’apertura di alto livello conseguiti durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025).
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
