CEO IKEA, “Mercato cinese molto importante. Nuovi negozi a Pechino e Shenzhen”

DAVOS (SVIZZERA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’amministratore delegato di Ikea, il colosso mondiale dell’arredamento per la casa, giovedì ha riferito a Xinhua, a margine della Riunione annuale del World Economic Forum (WEF) di Davos, che la Cina è un “mercato estremamente importante” e che l’azienda sta ampliando la propria presenza nel settore delle vendite al dettaglio.

“La Cina è un mercato estremamente importante per noi. Dal punto di vista dell’approvvigionamento Ikea è davvero importante. Inoltre stiamo investendo nelle capacità di riciclo, nella realizzazione di prodotti riciclati e nelle aziende” ha affermato l’amministratore delegato di Ikea, Juvencio Maeztu.

Ikea è entrata nel mercato della Cina continentale nel 1998. Oltre a gestire negozi fisici in molte grandi città del territorio, l’azienda gestisce anche una propria piattaforma di vendita online e negozi sulle piattaforme di e-commerce JD.com e Alibaba Group.

“Dal lato delle vendite al dettaglio, ci stiamo anche espandendo e stiamo adattando la nostra presenza. Stiamo aprendo nuovi negozi a Pechino e Shenzhen, il primo il mese prossimo e il secondo ad aprile”, ha spiegato Maeztu.

“La Cina è molto importante per noi dal punto di vista dell’intera catena del valore. Ci sono molte case in Cina che hanno bisogno di mobili Ikea”, ha affermato l’amministratore delegato.

Maeztu ha trascorso gli ultimi 25 anni in Ikea ricoprendo diversi ruoli, iniziando nei primi anni Duemila come direttore di un negozio in Spagna. A novembre è subentrato a Jesper Brodin, che aveva ricoperto l’incarico di amministratore delegato negli ultimi otto anni.

Interrogato sulle prospettive di business e di performance globali per il 2026, Maeztu ha espresso cautela e ottimismo.

“L’aspetto positivo di Ikea è che siamo davvero concentrati nel rendere accessibile la vita in casa il più possibile per tutti. Questo è un momento in cui le persone hanno più bisogno di convenienza”, ha dichiarato l’uomo.

“Siamo ben posizionati, grazie a tutte le capacità che abbiamo nell’omnicanale, e siamo determinati a essere vicini al maggior numero possibile di persone”, ha aggiunto Maeztu.

