Belgio: inaugurati nuovi collegamenti aerei tra Cina e Bruxelles (2)

BRUXELLES (BELGIO) (XINHUA/ITALPRESS) – Un passeggero si prepara a imbarcarsi sul volo inaugurale diretto da Bruxelles a Pechino operato da Air China presso l’aeroporto di Bruxelles, nell’omonima città in Belgio, il 24 marzo 2026. La compagnia aerea cinese Air China ha inaugurato ieri un collegamento passeggeri diretto tra Bruxelles e Pechino, capitale della Cina, e domani ne inaugurerà un altro tra Bruxelles e Chengdu, capoluogo della provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, aggiungendo nuovi collegamenti aerei tra Belgio e Cina.

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