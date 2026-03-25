Belgio: inaugurati nuovi collegamenti aerei tra Cina e Bruxelles (1)

BRUXELLES (BELGIO) (XINHUA/ITALPRESS) – Una cerimonia celebrativa si tiene durante una conferenza stampa per l’inaugurazione dei nuovi collegamenti di Air China da Bruxelles a Pechino e Chengdu a Bruxelles, in Belgio, il 23 marzo 2026. La compagnia aerea cinese Air China ha inaugurato ieri un collegamento passeggeri diretto tra Bruxelles e Pechino, capitale della Cina, e domani ne inaugurerà un altro tra Bruxelles e Chengdu, capoluogo della provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, aggiungendo nuovi collegamenti aerei tra Belgio e Cina.

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