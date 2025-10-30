A Milano la cerimonia per i 100 giorni ai Giochi Milano-Cortina 2026 (1)

MILANO (ITALPRESS/XINHUA) – Le mascotte Tina (a sinistra) e Milo sono ritratte in piedi sui podi, appena svelati, per i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 durante una cerimonia, a Palazzo Lombardia di Milano, il 29 ottobre 2025. Gli organizzatori hanno svelato i podi ufficiali dei Giochi olimpici e paralimpici e hanno introdotto 12 “tedofori digitali”, a simboleggiare l’inizio della fase finale dei preparativi per l’evento.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]