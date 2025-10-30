A Milano la cerimonia per i 100 giorni ai Giochi Milano-Cortina 2026 (1)

(251030) -- MILAN, Oct. 30, 2025 (Xinhua) -- The Mascots Tina (L) and Milo are pictured standing on the newly unveiled podiums for Milano-Cortina 2026 Olympic and Paralympic Games during a ceremony marking 100 days to the opening of the Milano-Cortina 2026 Olympic Winter Games at Palazzo Lombardia in Milan, Italy, Oct. 29, 2025. A ceremony marking 100 days to the opening of the Milano-Cortina 2026 Olympic Winter Games was held at Palazzo Lombardia in Milan, where organizers unveiled the official podiums for the Olympic and Paralympic Games and introduced 12 "digital torchbearers", symbolizing the start of the final stage of preparations for the event. (Xinhua/Li Jing)

MILANO (ITALPRESS/XINHUA) – Le mascotte Tina (a sinistra) e Milo sono ritratte in piedi sui podi, appena svelati, per i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 durante una cerimonia, a Palazzo Lombardia di Milano, il 29 ottobre 2025. Gli organizzatori hanno svelato i podi ufficiali dei Giochi olimpici e paralimpici e hanno introdotto 12 “tedofori digitali”, a simboleggiare l’inizio della fase finale dei preparativi per l’evento.

– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).

