PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha invitato a orientare lo sviluppo e la rivitalizzazione di Cina e Russia attraverso un coordinamento strategico globale di qualità ancora più elevata.

Xi ha formulato queste osservazioni durante i colloqui con il presidente russo Vladimir Putin, in visita in Cina, presso la Grande Sala del Popolo a Pechino.

Xi ha affermato che la situazione internazionale è mutevole e turbolenta. “Unilateralismo ed egemonismo stanno tornando a emergere, ma pace, sviluppo e cooperazione rimangono l’aspirazione dei popoli e la tendenza dominante dei nostri tempi”, ha osservato.

“In quanto membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e importanti grandi Paesi del mondo, Cina e Russia dovrebbero adottare una prospettiva strategica e di lungo periodo, orientare lo sviluppo e la rivitalizzazione dei rispettivi Paesi attraverso un coordinamento strategico globale di qualità ancora più elevata, e lavorare per rendere il sistema di governance globale più giusto e ragionevole”, ha dichiarato Xi.

(ITALPRESS).