Israele colpisce più di 25 obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – L’esercito israeliano afferma di aver colpito più di 25 obiettivi del gruppo armato libanese Hezbollah nel Libano meridionale nelle ultime 24 ore. Secondo una nota delle Forze di difesa israeliane (Idf), tra gli obiettivi colpiti vi sono depositi di armi, centri di comando, lanciarazzi utilizzati in attacchi precedenti e altre infrastrutture impiegate dal gruppo per sferrare gli attacchi. Negli attacchi sono stati colpiti anche miliziani del proxy dell’Iran.

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