Ue, sì all’accordo sui dazi con gli Usa. Von der Leyen “Passo avanti”

IPA73950630 - European Commission President Ursula von der Leyen addressed the media following the Commission...s meeting on Monday, April 13, 2026, at the Berlaymont in Brussels, Belgium. In response to the Middle East crisis, which has driven up the EU...s energy bills by ...22 billion in just 44 days, the European Union is preparing immediate measures to coordinate among member states and support vulnerable households. At the same time, it is accelerating its decarbonization strategy, focusing on renewable and nuclear energy to reduce dependence on fossil fuels and strengthen energy security - Photo by Monasse T/ANDBZ/ABACAPRESS.COM

BRUXELLES (ITALPRESS) – I membri del Parlamento europeo e gli Stati membri dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo provvisorio per l’attuazione dell’accordo commerciale di Turnberry, concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. Lo ha annunciato la presidenza cipriota dell’Ue. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accolto con favore l’intesa. “Questo significa che presto rispetteremo la nostra parte dell’impegno preso” con gli Stati Uniti, ha scritto su X, auspicando la “finalizzazione del processo” il prima possibile. “Insieme, possiamo garantire un commercio transatlantico stabile, prevedibile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso”, ha aggiunto.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

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