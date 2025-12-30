PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le relazioni tra Cina e Stati Uniti sono oggi tra i rapporti bilaterali più importanti al mondo e le scelte strategiche dei due Paesi plasmano il corso della storia globale, ha dichiarato martedì il ministro cinese degli Esteri Wang Yi.

Cina e Stati Uniti devono cercare soluzioni alle rispettive preoccupazioni sulla base di uguaglianza, rispetto e mutuo beneficio, trovando il modo giusto di andare d’accordo, ha dichiarato Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, intervenendo a un simposio sulla situazione internazionale e sulle relazioni estere della Cina nel 2025.

Nel corso dell’ultimo anno, la Cina ha mantenuto posizioni ferme e chiare sulle principali questioni di principio e ha difeso con determinazione i propri interessi fondamentali di fronte a qualsiasi sfida, ha dichiarato il funzionario.

Allo stesso tempo, il Paese ha portato avanti scambi e cercato cooperazione con la parte statunitense, esortando gli Stati Uniti a guardare alla Cina in modo razionale e obiettivo e cercando di risolvere le divergenze attraverso consultazioni e dialogo, ha aggiunto Wang.

Wang ha osservato che gli sviluppi nelle relazioni sino-statunitensi nell’ultimo anno dimostrano che la capacità delle due parti di difendere il rispetto reciproco, la coesistenza pacifica e la cooperazione vantaggiosa per tutti è fondamentale affinché i rapporti bilaterali possano svilupparsi in modo stabile e portare benefici al mondo intero.

Cina e Stati Uniti hanno tutto da guadagnare dalla cooperazione e tutto da perdere dal confronto, ha sottolineato il funzionario, aggiungendo che un atteggiamento arrogante e condiscendente non è praticabile e che l’incoerenza tra parole e azioni non è consigliabile.

