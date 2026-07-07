Venezuela: arrivato primo carico di aiuti umanitari cinesi per vittime terremoto

CARACAS (ITALPRESS) (XINHUA/ITALPRESS) – Il primo carico di aiuti umanitari d’emergenza forniti dal governo cinese al Venezuela è arrivato ieri all’Aeroporto internazionale Simon Bolivar di Maiquetia, vicino alla capitale venezuelana Caracas.

Il ministro venezuelano degli Esteri Yvan Gil e l’ambasciatore cinese in Venezuela Lan Hu hanno preso in consegna gli aiuti all’aeroporto.

Gil ha ringraziato il governo cinese e i suoi leader a nome del popolo venezuelano per aver fornito gli aiuti, affermando che la Cina ha mantenuto una stretta comunicazione con il governo venezuelano da quando i terremoti hanno colpito il Paese.

Gli aiuti, tra cui tende e generatori, sono estremamente importanti per le persone che hanno perso la propria casa nel disastro, ha affermato Gil, aggiungendo che dimostrano la solida partnership strategica tra i due Paesi, che rimane salda in ogni circostanza.

Gil ha affermato che la comunità cinese e le imprese finanziate dalla Cina in Venezuela hanno offerto attivamente il proprio aiuto dopo il disastro, partecipando alle operazioni di soccorso e assistendo gli sfollati fin dall’inizio.

Molte di quelle scene sono state profondamente commoventi, ha affermato, aggiungendo che il popolo venezuelano ha potuto constatare questo sostegno e che i due popoli, vivendo sulla stessa terra, hanno sviluppato una profonda amicizia.

Nella notte del 24 giugno, il Venezuela è stato colpito dai terremoti più forti registrati nel Paese da oltre un secolo, con due potenti scosse di magnitudo superiore a 7 che si sono verificate a distanza di un minuto l’una dall’altra.

(ITALPRESS)