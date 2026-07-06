Terremoto in Venezuela, sale a 3.535 il bilancio delle vittime

ROMA (ITALPRESS) – Secondo quanto reso noto dal presidente del Parlamento Jorge Rodriguez nell’ultimo bollettino, è salito a 3.535 morti il bilancio del terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono 16.740, le persone salvate sono 6.462, 856 gli edifici danneggiati e 190 quelli crollati.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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