Trasporti: base logistica Cina-Kazakistan raggiunge 8.000 treni merci (3)

LIANYUNGANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone, mostra una veduta della Base di cooperazione logistica Cina-Kazakistan di Lianyungang, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 6 luglio 2026. Un treno merci internazionale carico di componenti per auto è partito ieri dalla base diretto in Uzbekistan, segnando l’8.000esimo treno merci internazionale gestito dalla base dall’inizio della sua attività.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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