Tunisia, Saied sottolinea l’impatto dell’economia sui cittadini

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha ricevuto al Palazzo di Cartagine il rapporto annuale della Banca centrale relativo al 2025, consegnato dal governatore Fathi Zouhair Nouri.

Secondo quanto riferito oggi, martedì 7 luglio, dalla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica tunisina, nel corso dell’incontro il capo dello Stato ha inoltre esaminato i risultati della partecipazione della Tunisia come ospite d’onore al congresso finanziario annuale della Banca di Russia, svoltosi a San Pietroburgo, ribadendo il ruolo della Banca centrale nel sostegno all’economia nazionale.

Saied ha sottolineato che la Tunisia ha registrato una crescita economica del 2,5%, con prospettive di ulteriore miglioramento, oltre al contenimento dell’inflazione, all’aumento delle riserve in valuta estera fino a coprire 103 giorni di importazioni e al rimborso del debito nei tempi previsti.

Il presidente ha tuttavia evidenziato che il valore di questi risultati non risiede soltanto negli indicatori economici, ma soprattutto nella loro capacità di tradursi in un concreto miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini in tutte le regioni del Paese.

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