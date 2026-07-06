Il prossimo round di negoziati diretti tra Israele e Libano a Roma il 15 e 16 luglio

ROMA (ITALPRESS) – Secondo quanto riferito dall’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, durante un incontro con il Council on Foreign Relations a Washington, si terrà a Roma i prossimi 15 e 16 luglio il nuovo round di negoziati diretti tra Israele e Libano. L’incontro – come riporta il sito Ynet – si svolgerà a livello di ambasciatori.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]