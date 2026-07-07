ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Presidenziale libico, Mohamed Menfi, ha incontrato a Ginevra il segretario generale dell’ONU, António Guterres, alla presenza del nuovo capo dell’intelligence libica Abd al-Majid Milqata, per discutere gli sviluppi del processo politico in Libia e il sostegno delle Nazioni Unite a un percorso inclusivo.

Secondo quanto riportato dall’ufficio stampa della Presidenza del Consiglio libico, Menfi ha sottolineato che qualsiasi soluzione politica sostenibile deve basarsi sul consenso tra le istituzioni libiche e sulla piena titolarità nazionale, senza esclusioni o interferenze. Ha inoltre elogiato i progressi nell’unificazione delle forze armate attraverso la commissione militare congiunta 5+5, in linea con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.

Menfi ha illustrato il suo approccio basato su un referendum popolare per le questioni controverse, sollecitando il sostegno dell’UNSMIL per ampliare il consenso e creare le condizioni per un percorso politico globale.

Guterres ha elogiato l’approccio di Menfi incentrato sul consenso e ha ribadito il sostegno dell’ONU agli sforzi libici per una soluzione politica completa, la stabilità e la sicurezza nella regione.

I due hanno concordato sulla necessità di continuare il dialogo e il coordinamento tra le istituzioni libiche e le Nazioni Unite per superare le divisioni e raggiungere una soluzione sostenibile.

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