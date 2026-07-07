TAIPEI (XINHUA) – La femmina di panda gigante Yuan Zai fotografata durante una festa di compleanno allo zoo di Taipei, a Taiwan, nella Cina sud-orientale, il 6 luglio 2026. Amata star di Taipei, la prima panda gigante nata a Taiwan, figlia di una coppia di panda donata dalla Cina continentale, ieri ha festeggiato il suo tredicesimo compleanno con un banchetto a tema calcio allo zoo di Taipei.
-Foto Xinhua-
(XINHUA).
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