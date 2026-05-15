PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente statunitense Donald Trump ha lasciato Pechino oggi pomeriggio (ora locale), concludendo la sua visita di Stato in Cina.
Wang Yi, membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese e ministro degli Esteri, ha accompagnato Trump all’aeroporto.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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