Cina: Jindong punta su consumi e merci importate (2)

JINHUA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro del personale trasferisce merci importate nella Zona franca integrata di Jinyi, nel distretto di Jindong, città di Jinhua, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 7 luglio 2026. Negli ultimi anni il distretto ha introdotto una serie di misure a favore dei consumi, tra cui eventi promozionali, la creazione di nuovi scenari di consumo e lo sviluppo integrato delle risorse culturali, turistiche, commerciali e sportive.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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