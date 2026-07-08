Cina: Jindong punta su consumi e merci importate (2)

JINHUA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro del personale trasferisce merci importate nella Zona franca integrata di Jinyi, nel distretto di Jindong, città di Jinhua, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 7 luglio 2026. Negli ultimi anni il distretto ha introdotto una serie di misure a favore dei consumi, tra cui eventi promozionali, la creazione di nuovi scenari di consumo e lo sviluppo integrato delle risorse culturali, turistiche, commerciali e sportive.

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