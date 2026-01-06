Trasporti: nel 2025 record di volume merci nel corridoio commerciale chiave della Cina

NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il servizio ferroviario del Nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare della Cina ha gestito nel 2025 un record di 1,425 milioni di unità equivalenti a venti piedi (TEU) di merci, con un aumento del 47,6% e superando per la prima volta la soglia di un milione di TEU, ha dichiarato martedì il China Railway Nanning Group.

Del totale, 701.000 TEU sono stati trasportati dalle regioni occidentali come Sichuan, Chongqing e Yunnan verso porti meridionali, tra cui il Porto del golfo di Beibu e il porto di Zhanjiang, segnando un incremento del 40,4%. Al contempo, 724.000 TEU sono stati spediti dai porti alle aree occidentali dell’entroterra, con un incremento del 55,3%.

Per rafforzare la competitività, il China Railway Nanning Group ha ampliato a oltre 11.000 voci l’elenco approvato delle tipologie di merci per il trasporto in container, coprendo quasi tutti i beni idonei al trasporto in container. L’operatore ha inoltre aumentato a 44 le rotte ferroviarie programmate, 21 in più rispetto alla fine del 2024.

Il corridoio ora si collega senza interruzioni con la Railway Express Cina-Europa e con i treni merci Cina-Asia centrale, consentendo operazioni regolari di rotte come “Porto del golfo di Beibu-Chengdu-Polonia/Germania” per le merci generiche, “Hainan-Qinzhou-Xi’an” per cereali e olio e “EAU-Qinzhou-Lanzhou” per le automobili, formando una rete logistica internazionale efficiente.

Il corridoio collega la Cintura economica della Via della seta a nord con la Via della seta marittima del XXI secolo a sud, coordinandosi con la Cintura economica del fiume Yangtze e svolgendo un ruolo cruciale nella strategia cinese di sviluppo regionale coordinato. Dalla fase pilota avviata nel 2017, il corridoio si è evoluto in una rotta strategica che collega le regioni interne della Cina con i mercati dei Paesi dell’ASEAN e di altre aree del mondo.

(ITALPRESS).