Trump sente von der Leyen “L’Ue ha tempo fino al 4 luglio per il rispetto degli accordi o i dazi saliranno”

ROMA (ITALPRESS) – Telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. “Ho avuto un’ottima conversazione telefonica con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen – scrive Trump sul social Truth -. Abbiamo discusso di molti argomenti, tra cui la nostra totale unità nel ritenere che l’Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Abbiamo concordato che un regime che uccide il proprio popolo non può controllare una bomba in grado di uccidere milioni di persone. Ho atteso pazientemente che l’UE adempisse ai suoi obblighi derivanti dallo storico accordo commerciale siglato a Turnberry, in Scozia, il più grande accordo commerciale di sempre! È stata fatta la promessa che l’UE avrebbe rispettato la sua parte dell’accordo e, come previsto, avrebbe azzerato le tariffe doganali! Ho accettato di darle tempo fino al 250° anniversario del nostro Paese (il 4 luglio, ndr), altrimenti, purtroppo, le tariffe aumenterebbero vertiginosamente”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).