BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – L’Aeronautica militare israeliana ha intercettato un razzo lanciato dal Libano, mentre gli altri sono esplosi in aree aperte. Non si registrano vittime a seguito dei lanci provenienti dal Libano, riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf). Poco prima l’esercito ha annunciato di essere in allerta per il possibile lancio di droni dal Libano come ritorsione per l’uccisione di un alto comandante di Hezbollah avvenuta mercoledì.

AOUN RICEVE CAPO DELEGAZIONE PER NEGOZIATI CON ISRAELE

Il presidente del Libano, Joseph Aoun, ha ricevuto il capo della delegazione libanese ai negoziati con Israele, l’ex ambasciatore Simon Karam, e gli ha fornito le sue direttive prima della sua partenza per Washington. Lo riferisce la presidenza libanese su X. Il terzo colloquio preparativo per i negoziati diretti al livello di ambasciatori è previsto la prossima settimana negli Stati Uniti. Secondo indiscrezioni stampa, l’incontro potrebbe svolgersi mercoledì o giovedì prossimi.

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