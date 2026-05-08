Cina promuoverà rafforzamento reciproco di IA e settore energetico

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le autorità cinesi hanno recentemente pubblicato un piano d’azione che mira a promuovere il rafforzamento reciproco di intelligenza artificiale e settore energetico.

Il piano prevede che, entro il 2030, la capacità di approvvigionamento di energia pulita per le infrastrutture di potenza di calcolo dell’IA sarà aumentata in modo significativo. Anche l’applicazione dell’IA nel settore energetico sarà notevolmente migliorata.

Spinto da questo impegno, il Paese punta a creare un nuovo paradigma di sviluppo caratterizzato dal rafforzamento reciproco e dalla profonda integrazione tra IA ed energia, secondo il piano d’azione pubblicato dall’Amministrazione nazionale per l’energia (NEA) insieme alla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, al ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione e all’Amministrazione nazionale dei dati.

La NEA ha osservato che questo piano mira a garantire un approvvigionamento energetico sicuro e affidabile per le infrastrutture di potenza di calcolo, promuovendo la transizione verde e a basse emissioni di carbonio di tali infrastrutture e agevolando un coordinamento efficiente ed economico tra potenza di calcolo ed elettricità.

Il piano punta inoltre a introdurre scenari applicativi di alto valore per l’IA nel settore energetico, liberando il valore dei dati energetici e rafforzando l’innovazione dei modelli di IA nel campo dell’energia.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).