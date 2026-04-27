SHIJIAZHUANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sabato la società italiana Blue Sky Logistics e la società cinese Jingzhangoutie International Business Logistics hanno tenuto una cerimonia di firma per un importante progetto di cooperazione nella città di Zhangjiakou, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei.

Un treno merci carico di componenti per auto è partito il 22 aprile dalla città di Zhangjiakou, diretto ad Almaty, in Kazakistan. È la prima volta che Zhangjiakou opera un simile servizio di linea verso l’Asia centrale, segnando una nuova fase per il servizio di treni merci Cina-Europa (Asia centrale) con orari, itinerari e numeri di treno fissi.

Alla cerimonia era presente Alessandro Raimondo, direttore generale della Blue Sky Logistics. Secondo Raimondo, l’inaugurazione del collegamento ferroviario offrirà una grande opportunità alle aziende italiane per esplorare il mercato cinese.

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(ITALPRESS).