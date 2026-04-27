PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha conferito la massima onorificenza nazionale per le donne a quattro atlete, in riconoscimento delle loro prestazioni eccezionali alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, ha annunciato oggi la All-China Women’s Federation.

Xu Mengtao, Wang Yue, Wang Meng e Zhang Wenjing sono state premiate per i loro risultati di rilievo ai Giochi di quest’anno.

La federazione ha invitato le donne di tutto il Paese a prendere esempio dalle quattro atlete premiate e a contribuire con saggezza e forza alla costruzione di un grande Paese e al progresso del ringiovanimento nazionale su tutti i fronti attraverso la modernizzazione cinese.

(ITALPRESS).