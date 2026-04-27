Debutto in Ungheria per la supersoft SCX Pirelli, SCQ confermata per la superpole

ROMA (ITALPRESS) – Il Mondiale Fim Superbike torna al Balaton Park per la seconda volta. Nel 2025, in mancanza di riferimenti pregressi, Pirelli aveva avuto un approccio conservativo prevedendo per le gare lunghe due mescole soft, la SC0 di gamma e la E0125 di sviluppo, poi diventata l’attuale SC0 di gamma 2026. Quest’anno, grazie ai dati raccolti, Pirelli ha deciso di portare gomme di uno step più morbide, mettendo a disposizione dei piloti WorldSBK anche la supersoft SCX. Se per le gare lunghe i piloti potranno contare al posteriore sulla supersoft di gamma SCX e sulla soft SC0, per prove libere, qualifiche e Gara Superpole ritroveranno come l’anno scorso, e per la prima volta in questa stagione, la extrasoft SCQ, ovvero la mescola posteriore in assoluto più morbida della gamma. All’anteriore disponibili soft SC1 e medium SC2, mentre in caso di gara bagnata l’allocazione è completata da pneumatici intermedi Diablo Wet e da pioggia Diablo Rain. Per il quarto appuntamento del WorldSSP, confermate le soluzioni di gamma SC1 e SC2 all’anteriore e SCX e SC0 al posteriore, come nel 2025. In pista nel weekend ungherese anche le protagoniste del Mondiale femminile WorldWCR, campionato che utilizza pneumatici Pirelli DIABLO Superbike in mescola SC1 per entrambi gli assi.

“I dati raccolti lo scorso anno hanno evidenziato come Balaton Park sia una pista con bassi valori di usura per i pneumatici – spiega in una nota Giorgio Barbier, direttore Moto Racing Pirelli – Per questo motivo, abbiamo deciso di mettere a disposizione dei piloti WorldSBK le soluzioni di gamma più morbide, inserendo nell’allocazione anche la supersoft SCX che l’anno scorso non era presente. I piloti potranno comunque contare anche sulla soft SC0 che nel 2025, come specifica E0125, era stata il riferimento di gara. Quest’ultima potrebbe essere una valida alternativa soprattutto in caso di temperature meno elevate. Per la prima volta in questa stagione, la extrasoft SCQ torna protagonista per qualifiche e Gara Superpole. L’anno scorso questa soluzione era stata utilizzata solo nelle qualifiche a causa di condizioni meteo sfavorevoli nella Gara Superpole, sarà quindi interessante vedere se qualcuno la utilizzerà nella gara breve quest’anno. Tutte le soluzioni, così come le anteriori soft Sc1 e medium SC0, sono di gamma, ovvero acquistabili da qualsiasi motociclista in tutto il mondo e utilizzabili sia per competizioni di qualsiasi livello, sia per track day”, conclude Barbier.

– foto ufficio stampa Pirelli –

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