WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Un uomo ha sparato contro Donald Trump durante la cena dei giornalisti. Il presidente Usa è salvo.

Secondo le prime ricostruzioni fornite da fonti della sicurezza e da testimoni presenti, un uomo armato avrebbe aperto il fuoco nell’area esterna sottoposta a controllo, nei pressi dell’ingresso del Washington Hilton, l’hotel che da anni ospita la serata. L’episodio ha generato panico tra i circa 2.500 invitati, tra giornalisti, esponenti dell’amministrazione, rappresentanti del mondo dello spettacolo e ospiti internazionali.

Alcuni presenti hanno riferito di aver udito diversi colpi d’arma da fuoco, seguiti da urla e dalla corsa verso le uscite.

Trump e la first lady sono stati evacuati senza conseguenze e portati alla Casa Bianca. L’attentatore è stato arrestato.

Trump: “Il mio è un lavoro pericoloso”

“Io obiettivo dell’attentatore? Penso di sì. La mia vita é pericolosa. Molto spesso si diventa facili bersagli quando si ha una carica pubblica. Io mi preoccupo per il paese, non per me. Non sapevamo se quei colpi fossero vassoi che cadessero o pallottole. La mia impressione é che l’aggressore della cena dei corrispondenti fosse un lupo solitario. Ma un attentato non mi impedirà di vincere la guerra contro l’Iran”, sono state le prime parole di Trump.

Foto Ipa

(ITALPRESS).