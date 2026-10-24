HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 23 ottobre 2026, mostra alcuni treni merci Cina-Europa pronti per la partenza alla stazione ferroviaria di Manzhouli, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna. Secondo il China Railway Harbin Group, dall’inizio dell’anno sono stati effettuati complessivamente 6.024 viaggi di treni merci Cina-Europa attraverso il corridoio orientale del servizio ferroviario, con un aumento del 40,3% su base annua.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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