PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – È di almeno un morto e quattro feriti il bilancio provvisorio di una sparatoria avvenuta questa mattina attorno alle ore 10:30 nei comuni di Trappes e La Verrière, nel dipartimento delle Yvelines, a ovest di Parigi. Secondo quanto riferito da fonti di polizia e dalla Prefettura locale, un uomo a bordo di un veicolo ha aperto il fuoco in strada contro diversi passanti prima di darsi alla fuga. Tra i feriti figura anche un’adolescente di 12 anni, le cui condizioni sarebbero al momento stabilizzate. Il presunto autore dell’attacco è stato rintracciato e interpellato a breve distanza dai fatti, nel comune di Coignières, da agenti della Brigata Anticrimine (BAC). L’uomo si trova attualmente in stato di fermo.

La Procura Nazionale Antiterrorismo ha fatto sapere di seguire l’evoluzione della situazione “in fase di osservazione”, pur precisando che al momento le motivazioni del gesto non sono state chiarite e non è stato ancora formalmente stabilito un movente terroristico. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia scientifica per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La Procura Nazionale Antiterrorismo francese ha assunto ufficialmente la titolarità dell’inchiesta sulla sparatoria di Trappes e La Verrière, aprendo un fascicolo per omicidio e tentati omicidi in relazione a un’impresa terroristica, con la specifica aggravante del movente razziale ed etnico. Come confermato dal magistrato inquirente, il reato contestato riguarda azioni commesse “in ragione della reale o presunta appartenenza delle vittime a una determinata razza, etnia, nazione o religione”. Le accuse a carico del trentanovenne arrestato comprendono anche la detenzione di armi di categoria A (armi da guerra) e l’associazione a delinquere con finalità terroristiche. Le indagini sono state affidate congiuntamente alla Sotto-direzione Antiterrorismo, alla Direzione Generale della Sicurezza Interna e alla Polizia Nazionale. L’attacco ha causato un morto e quattro feriti ufficiali, mentre amministratori locali e fonti investigative evidenziano che l’assalitore avrebbe mirato intenzionalmente a persone di colore o di origine straniera, indirizzando gli accertamenti verso la pista dell’estremismo di destra

Il Primo Ministro francese, Sébastien Lecornu, è intervenuto ufficialmente sui fatti avvenuti questa mattina a Trappes e La Verrière (Yvelines), definendo l’attacco a colpi d’arma da fuoco che ha provocato un morto e diversi feriti come “fatti di estrema gravità”. In un messaggio diffuso sui propri canali ufficiali, il capo del governo di Parigi ha confermato il bilancio provvisorio e il rapido arresto del presunto responsabile, sottolineando la reazione immediata dello Stato: “L’insieme dei mezzi delle forze di sicurezza e dell’autorità giudiziaria sono pienamente mobilitati”, ha dichiarato il Premier. Lecornu ha inoltre confermato il coinvolgimento della Procura Nazionale Antiterrorismo (PNAT), precisando che la magistratura inquirente e gli organi competenti “comunicheranno in tempo utile” gli sviluppi e gli esiti delle indagini in corso per chiarire la matrice dell’aggressione.

– foto di repertorio IPA Agency –

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