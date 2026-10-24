Algeria, il governo punta a rafforzare la produzione locale di auto e smartphone

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Il governo algerino punta a rafforzare l’integrazione industriale locale nei settori dei veicoli pesanti e leggeri e degli smartphone, superando il modello del semplice assemblaggio e riducendo la dipendenza dalle importazioni. La questione è stata esaminata alcuni giorni fa durante una riunione del governo presieduta dal primo ministro Sifi Ghrieb. Secondo un comunicato del governo, l’obiettivo è promuovere una produzione nazionale più strutturata attraverso partenariati industriali, trasferimento tecnologico, formazione delle competenze e sviluppo della rete di fornitura.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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