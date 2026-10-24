TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Le Forze di difesa israeliane hanno fatto irruzione, nelle ultime ore, in almeno 15 località della Cisgiordania, arrestando decine di palestinesi. Lo ha reso noto Al Jazeera.

“L’operazione antiterrorismo nell’area di Hebron” è scattata dopo che il premier Benjamin Netanyahu aveva annunciato il blocco totale del territorio in seguito a un attacco lanciato ieri da due palestinesi armati contro un checkpoint, che ha causato la morte di due soldati israeliani.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).