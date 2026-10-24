XIONGAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha annunciato venerdì che la Cina intraprenderà azioni concrete per contribuire a costruire un sistema di governance globale più giusto e ragionevole.

Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha rilasciato queste dichiarazioni partecipando alla cerimonia di apertura del Forum sulla governance globale 2026 (Xiongan).

La Cina punta a ospitare con successo la riunione dei leader economici della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) di quest’anno e continuerà a partecipare attivamente alla riforma dell’ONU e a promuoverla, ha affermato.

La Cina valorizzerà appieno il ruolo del Gruppo di amici della governance globale, ha dichiarato Wang, aggiungendo che il Paese promuoverà la piena ed efficace attuazione dell’Accordo sulla diversità biologica marina delle aree al di fuori della giurisdizione nazionale.

Wang ha affermato che la Cina promuoverà la rettifica della governance globale dei diritti umani e attribuirà un ruolo di primo piano al diritto allo sviluppo. Pubblicherà inoltre un documento di posizione sul rafforzamento della governance dello spazio extra-atmosferico e farà progredire le regole di governance di pari passo con l’esplorazione spaziale.

La Cina approfondirà anche la cooperazione internazionale nell’intelligenza artificiale e istituirà un centro di ricerca sulla governance globale, ha dichiarato Wang.

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(ITALPRESS).