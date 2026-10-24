XIONG’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto scattata il 23 ottobre 2026 mostra la cerimonia di apertura del Forum sulla governance globale 2026 (Xiong’an) nella Nuova area di Xiong’an, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei. Il Forum sulla governance globale 2026 (Xiong’an) ha preso il via qui venerdì. Organizzato dall’Istituto del popolo cinese per gli affari esteri, il forum ha come tema “Ricostruire la fiducia e la cooperazione: riformare e migliorare la governance globale in un mondo in trasformazione”.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).