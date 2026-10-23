Tunisia, il settore tessile punta a rafforzare l’export e conquistare nuovi mercati

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il ministro tunisino del Commercio e dello sviluppo delle esportazioni, Samir Abid, ha inaugurato giovedì 22 ottobre l’ottava edizione del Salone internazionale del tessile presso il centro espositivo di Sousse, alla presenza del governatore della regione, Sofiane Tanfouri. Nel corso della visita, il ministro ha esaminato gli stand di diverse imprese tunisine partecipanti e incontrato gli espositori per discutere dell’andamento delle loro attività e dei mercati di esportazione. Ha inoltre visitato spazi dedicati al polo di sviluppo di El Fejja, nel governatorato di Monastir, e al centro settoriale di formazione nel tessile di Ksar Hellal.

Nel suo intervento, Abid ha sottolineato il peso economico del comparto tessile, considerato uno dei settori che contribuiscono alle esportazioni tunisine e al rafforzamento della presenza del Paese sui mercati esteri. Ha inoltre evidenziato la capacità delle imprese del settore di adattarsi ai cambiamenti economici e agli sviluppi geopolitici internazionali. Il ministro ha ribadito l’impegno delle autorità a sostenere la continuità delle attività del comparto e a rafforzarne la competitività, attraverso il dialogo con gli operatori e l’intervento sulle difficoltà che ostacolano lo sviluppo delle imprese. Secondo Abid, manifestazioni di questo tipo favoriscono i contatti diretti tra le aziende tunisine e quelle straniere, creando opportunità di partenariato, scambio di competenze e accesso a nuovi mercati.

– foto Pexels.com –

(ITALPRESS).