Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, l’Ambasciata d’Italia ad Atene celebra le eccellenze lombarde

ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – L’Ambasciata d’Italia ad Atene ha dedicato alle eccellenze enogastronomiche della Lombardia l’undicesima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, celebrando quest’anno il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio culturale immateriale Unesco. La rassegna, svolta in collaborazione con l’Ufficio ICE di Atene e con Regione Lombardia – la cui delegazione è stata guidata dall’Assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi – ha visto protagonisti quindici consorzi della regione e i loro vini, formaggi e salumi, custodi delle eccellenze della tradizione e promotori dei territori. Lo Chef Stefano Grandi del Ristorante “Il Santa” di Milano è giunto dall’Italia per presentare i sapori della cucina lombarda con originali menù in un articolato programma di eventi. La Residenza dell’Ambasciatore Paolo Cuculi ha ospitato una cena di gala cui hanno preso parte esponenti di rilievo delle istituzioni e del mondo economico e culturale greco, tra cui il Ministro del Turismo Kefalogianni, il Presidente del Gruppo Parlamentare di Amicizia Grecia-Italia Ypsilantis, il Governatore dell’Agenzia delle Entrate Pitsilis e alcuni tra i principali armatori ed imprenditori ellenici. Il programma è proseguito con un evento dedicato a operatori del settore e dei mezzi di informazione presso il ristorante italiano “Sole Giaguaro” di Atene.

La Residenza dell’Ambasciatore ha poi ospitato il ricevimento “Journey to Lombardia Food Excellence”, cui hanno preso parte oltre 300 ospiti, tra cui il Vice Ministro dell’Ambiente ed Energia Soukouli Viliali, il Presidente del Consiglio di Stato Pikrameos, il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Dokos, rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, della cultura e dell’informazione, i quali hanno espresso unanime apprezzamento per la varietà e qualità di cibi e vini offerti. Lo Chef Grandi ha inoltre tenuto una masterclass presso la scuola di gastronomia e turismo IEK-AKMI di Atene, illustrando a una platea di studenti tecniche e ricette della cucina lombarda. Come sottolineato dall’Assessore Beduschi e dall’Ambasciatore Cuculi durante i vari eventi, la Settimana della Cucina Italiana ad Atene ha posto le premesse per elevare la proiezione di prodotti e marchi dell’enogastronomia lombarda e italiana in un mercato nel quale l’export italiano del settore agroalimentare già ora supera annualmente il miliardo di euro. Nell’occasione sono stati altresì valorizzate altre aziende italiane di assoluta eccellenza quali Campari, Ferrero, Lavazza e Barilla.

Hanno partecipato all’iniziativa: Consorzio Tutela Provolone Valpadana; Consorzio Tutela Grana Padano; Consorzio Tutela Gorgonzola; Consorzio Tutela Taleggio; Consorzio Tutela Quartirolo Lombardo; Consorzio Tutela Salva Cremasco; Consorzio Tutela Valtellina Casera e Bitto; Consorzio Tutela Bresaola della Valtellina; Consorzio Tutela Cacciatore Italiano; Consorzio Tutela Vini Lugana DOC; Consorzio Vini Valtènesi; Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese; Consorzio Tutela del Franciacorta; Consorzio Tutela Vini Mantovani; Consorzio Tutela dei Vini di Valtellina; AS.CO.VI.LO. – Associazione Consorzi Vini Lombardi, Pasticceria Antoniazzi, Riserva San Massimo, Pastificio Menini.

– foto ufficio stampa Ambasciata d’Italia ad Atene –

(ITALPRESS).