Attacco ai soldati israeliani, Netanyahu annuncia la chiusura totale della Cisgiordania

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – E’ di cinque feriti, tra cui due in modo grave, il bilancio di un attacco da parte di uomini armati palestinesi nel sud della Cisgiordania. Lo riportano i media israeliani. Al termine della sparatoria, andata avanti per circa 20 minuti, i due assalitori armati di pistola e fucile M16 sono stati uccisi dai militari israeliani giunti sul posto. Le Forze di difesa israeliane hanno bloccato l’accesso a Hebron e ad altre cittadine nella zona. Il capo di stato maggiore delle Idf, il generale Eyal Zamir, afferma che i soldati che questa mattina hanno ucciso i due uomini armati palestinesi nel sud della Cisgiordania hanno sventato un attacco di maggiore gravità.

“Si è trattato di un attacco grave. La rapida reazione delle truppe ha impedito un’azione ancora più grave e ulteriori danni ai civili e alle forze di sicurezza”, ha dichiarato durante una riunione con gli ufficiali dedicata all’analisi dell’episodio. Zamir riferisce che “nel veicolo con cui i terroristi sono giunti sul luogo dell’attacco è stata rinvenuta una grande quantità di munizioni, destinate a essere utilizzate per compiere un attacco su scala più ampia”. Zamir ha inoltre disposto i preparativi per l’eventuale dispiegamento di ulteriori forze a supporto del Comando centrale, qualora si rendesse necessario.

NETANYAHU “DAREMO LA CACCIA AI TERRORISTI DI HAMAS”

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha tenuto una riunione con i vertici militari e della sicurezza dopo l’attacco avvenuto questa mattina a Hebron, in Cisgiordania. “Ho ordinato alle Forze di difesa israeliane e alle forze di sicurezza di imporre un assedio immediato alla città di Hebron e di prepararsi a un blocco totale dell’intera area di Giudea e Samaria a partire da oggi. Le nostre forze stanno operando con maggiore intensità per contrastare il terrorismo, conducendo vaste ondate di arresti”, ha affermato Netanyahu. Il primo ministro ha aggiunto: “Daremo la caccia ai terroristi di Hamas e a chi li invia, ovunque e in ogni momento. Non avete alcun nascondiglio”.

BEN GVIR SU ATTACCO A HEBRON “SMANTELLARE L’ANP”

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, l’esponente dell’estrema destra Itamar Ben Gvir, invoca lo smantellamento dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), in seguito a un attacco in cui due uomini armati palestinesi hanno aperto il fuoco a un posto di blocco in Cisgiordania,a Hebron, ferendo cinque persone, due delle quali in modo grave. “Dobbiamo agire prima che sia troppo tardi. L’Autorità nazionale palestinese deve essere smantellata e smilitarizzata, e le sue infrastrutture terroristiche devono essere completamente eliminate”, ha dichiarato Ben Gvir in un comunicato stampa. I due assalitori palestinesi sono stati uccisi dai militari israeliani. L’attacco è avvenuto a cinque giorni dalle elezioni in Israele previste il 27 ottobre.