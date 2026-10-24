HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 23 ottobre 2026, mostra un veicolo che trasferisce un container durante le operazioni di trasbordo di un treno merci Cina-Europa in arrivo alla stazione ferroviaria di Suifenhe, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Secondo il China Railway Harbin Group, dall’inizio dell’anno sono stati effettuati complessivamente 6.024 viaggi di treni merci Cina-Europa attraverso il corridoio orientale del servizio ferroviario, con un aumento del 40,3% su base annua.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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