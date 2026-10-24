JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha lanciato sabato due gruppi di satelliti per il telerilevamento dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale.

I satelliti 07-09 del gruppo Yaogan-53 e i satelliti 19-21 del gruppo Yaogan-56 sono stati lanciati alle 3:25 (ora di Pechino) a bordo di un razzo vettore Long March-4B e sono entrati con successo nelle orbite prestabilite.

Saranno utilizzati principalmente per esperimenti scientifici, rilevamenti del territorio e delle risorse, stime dei raccolti e prevenzione e riduzione delle calamità.

Il lancio ha segnato la 673esima missione dei razzi vettori della serie Long March.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).