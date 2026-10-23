Malta, Abela incontra i commissari Ue: focus sul nuovo bilancio

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha incontrato due commissari europei presso l’Auberge de Castille, a La Valletta, per discutere le priorità di Malta e il prossimo bilancio dell’Unione europea. All’incontro hanno partecipato il commissario europeo maltese per l’Equità intergenerazionale, la Gioventù, la Cultura e lo Sport, Glenn Micallef, e il commissario per il Bilancio, la Lotta antifrode e la Pubblica amministrazione, Piotr Serafin.

Secondo quanto riferito dall’Ufficio del primo ministro, i colloqui si sono concentrati sulle modalità con cui il nuovo bilancio dell’Ue potrà continuare a sostenere le priorità di Malta, garantendo che gli investimenti europei producano benefici concreti per i cittadini.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre sottolineata l’importanza degli investimenti finanziati dall’Ue per migliorare la qualità della vita della popolazione.

Tra gli argomenti affrontati anche la necessità di ampliare le opportunità per consentire alle persone di sviluppare i propri talenti e di favorire un maggiore accesso alla cultura all’interno delle comunità locali.

Al centro del confronto, infine, l’obiettivo di garantire che i finanziamenti europei continuino a sostenere i cittadini e a creare nuove opportunità nei diversi ambiti della società.

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(ITALPRESS).