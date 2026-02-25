GINEVRA (SVIZZERA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lo Xinhua Institute, un think tank affiliato all’agenzia di stampa Xinhua, martedì ha pubblicato un rapporto intitolato “Salvaguardare la giustizia internazionale e affrontare congiuntamente le turbolenze mondiali – Un focus sulla soluzione cinese alla governance globale” presso il Palazzo delle nazioni a Ginevra.

Il rapporto approfondisce una questione globale cruciale: che genere di sistema di governance globale dovrebbe essere costruito, e come dovrebbe essere riformata e migliorata la governance globale? Il documento fornisce una spiegazione completa e sistematica dell’Iniziativa di governance globale (GGI) proposta dal presidente cinese Xi Jinping, che offre spunti sulla visione della Cina per un quadro di governance globale più giusto ed equo.

Secondo il rapporto, il mondo è entrato in un nuovo periodo di turbolenze e trasformazioni. L’unilateralismo, il protezionismo e l’egemonismo sono in ascesa, mentre continuano a crescere i deficit in materia di pace, sviluppo, sicurezza e governance. I problemi relativi all’autorità, alla rappresentatività e all’efficacia del sistema di governance globale sono diventati più evidenti. In questo contesto, la riforma e il miglioramento del sistema di governance globale sono emersi come preoccupazione condivisa di primo piano nella comunità internazionale.

Il rapporto sottolinea che, in qualità di membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, membro naturale del Sud globale e Paese in via di sviluppo più grande al mondo, la Cina rimane impegnata a essere un costruttore della pace mondiale, a contribuire allo sviluppo globale, e a essere un difensore dell’ordine internazionale e un fornitore di beni pubblici.

Il documento evidenzia che la GGI, avanzata da Xi nel settembre 2025 in occasione dell’80esimo anniversario della fondazione delle Nazioni Unite, offre una soluzione incentrata su cinque concetti fondamentali: uguaglianza sovrana, stato di diritto internazionale, multilateralismo, approccio incentrato sulle persone e orientamento all’azione. L’iniziativa, afferma il rapporto, offre una soluzione cinese per costruire un sistema di governance globale più giusto ed equo, e dà un impulso alla rivitalizzazione del ruolo centrale e della leadership delle Nazioni Unite.

Il rapporto osserva che i cinque concetti fondamentali della GGI sono pienamente in linea con gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, rispondono alle esigenze mondiali più pressanti e hanno ricevuto risposte e sostegno da oltre 100 Paesi e organizzazioni internazionali.

La Cina sosterrà con fermezza il sistema internazionale con le Nazioni Unite come suo fulcro e l’ordine internazionale basato sul diritto internazionale, si schiererà risolutamente dalla parte giusta del progresso della storia, e avanzerà fianco a fianco con tutte le forze progressiste nel mondo, si legge nel rapporto.

Secondo il documento, la Cina continuerà a promuovere la costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l’umanità e compirà sforzi incessanti verso la nobile causa della pace e dello sviluppo per tutta l’umanità.

Lo Xinhua Institute, con la ricerca politica come suo focus principale, negli ultimi anni ha condotto ricerche lungimiranti, strategiche e preparatorie su importanti questioni nazionali e globali, producendo numerosi risultati di ricerca influenti.

(ITALPRESS).