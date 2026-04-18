ROMA (ITALPRESS) – “Il presidente Xi è molto felice che lo Stretto di Hormuz sia aperto e/o si stia aprendo rapidamente. Il nostro incontro in Cina sarà speciale e, potenzialmente, storico. Non vedo l’ora di essere con il presidente Xi. Molto sarà realizzato”. Lo scrive sui suoi canali social, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha infatti confermato ieri che lo Stretto di Hormuz sarà completamente aperto al passaggio di tutte le navi commerciali per l’intera durata del cessate il fuoco.

TRUMP RINGRAZIA L’IRAN MA CONFERMA IL BLOCCO NAVALE

“L’Iran ha appena annunciato che lo Stretto di Hormuz è completamente aperto e pronto al transito. Grazie”. Così ieri su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo che il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha annunciato su X che lo Stretto di Hormuz è aperto al transito delle navi commerciali per tutta la durata del cessate il fuoco in Libano, iniziato ieri sera per dieci 10 giorni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiarito, in seguito al suo precedente annuncio su Truth, che “lo Stretto di Hormuz è completamente aperto al commercio, ma il blocco navale contro l’Iran rimarrà in vigore fino a quando il nostro accordo non sarà completato al 100%”. Trump ha aggiunto che “il processo dovrebbe essere molto rapido, dato che la maggior parte dei punti sono già stati negoziati”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).