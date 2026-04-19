Superbike, tripletta per Bulega ad Assen. Barbier “Conferme da nuove posteriori morbide di gamma”

ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Un’altra tripletta per Bulega. L’italiano Nicolò Bulega su Ducati ha dominato il Pirelli Dutch Round del Campionato Mondiale FIM Superbike vincendo tutte e tre le gare in programma. Per lui questa è la terza tripletta stagionale e la nona vittoria su un totale di nove gare disputate da inizio anno. Per quanto riguarda i pneumatici, per le gare lunghe tutti i piloti hanno utilizzato pneumatici Pirelli di gamma in mescola soft SC1 anteriore e soft SC0 posteriore mentre in Superpole la supersoft SCX ha giocato un ruolo da protagonista. Gara2 di quest’anno, corsa in 32’58.347, è stata più veloce di 19.246 secondi rispetto a quella del 2025, per un miglioramento medio sul giro di 0.9 secondi. SCX da record. Dopo aver consentito a Bulega di realizzare il nuovo giro record della pista nelle qualifiche di sabato, il pneumatico posteriore in mescola supersoft SCX è stato protagonista anche nella Gara Superpole vinta dall’italiano della Ducati che ha anche stabilito il nuovo giro veloce di gara in 1’32.357 al secondo passaggio, migliorando di 1.2 secondi il precedente tempo da lui stesso realizzato l’anno scorso (1’33.581). Per la gara da 10 giri, quasi tutti i piloti hanno utilizzato pneumatici in mescola soft SC1 anteriore e supersoft SCX posteriore, ad eccezione di Alberto Surra (Ducati) e Bahattin Sofuoglu (Yamaha) che hanno preferito la soft SC0 posteriore.

SC0 scelta preferita in WorldSSP. Gara2, interrotta da bandiera rossa per incidente dopo 13 giri, è stata vinta dal tedesco Phillip Oettl (Ducati). Rispetto a Gara1, le temperature molto più basse e l’asfalto umido hanno portato la quasi totalità dei piloti (30 su 34) a preferire la posteriore soft SC0, più protetta da usura al freddo rispetto alla supersoft SCX. All’anteriore confermata, come in Gara1, la soft SC1. La seconda gara del WorldSPB è andata all’olandese Ferre Fleerackers (Suzuki), mentre nel WorldWCR primo successo per Beatriz Neila. Domenica la giornata più fredda. Le gare di oggi si sono svolte con circa 11 gradi Celsius di temperatura dell’aria e 16 °C sull’asfalto, per quella che è stata la giornata più fredda del fine settimana olandese.

“Come già avvenuto nel precedente round di Portimão, anche in condizioni variabili e con le temperature più rigide registrate ad Assen le nuove posteriori della gamma Pirelli DIABLO Superbike, la supersoft SCX e la soft SC0, conosciute fino alla scorsa stagione come specifiche di sviluppo E0126 ed E0125, si sono confermate tra le protagoniste del fine settimana – afferma il diretore Pirelli Racing Moto Giorgio Barbier – Con la SCX Nicolò Bulega ha fatto segnare il nuovo record assoluto della pista e il nuovo giro veloce di gara nella Superpole Race, mentre la SC0 ha evidenziato un’eccellente costanza di rendimento nelle gare lunghe, contribuendo a un sensibile miglioramento dei tempi complessivi di gara rispetto alla passata stagione. Si tratta in entrambi i casi di pneumatici di gamma, quindi disponibili per l’acquisto da qualsiasi pilota o motociclista presso i normali canali commerciali e utilizzabili sia per competizioni di qualsiasi livello sia per track day”.

“Un risultato che è espressione del continuo lavoro di sviluppo che Pirelli porta avanti da anni in questo e in altri campionati, con ricadute dirette sui prodotti destinati a tutti i motociclisti. Per la pista, i pneumatici sono esattamente gli stessi impiegati nel Mondiale, mentre nell’utilizzo stradale i prodotti possono beneficiare delle numerose innovazioni tecnologiche introdotte in ambito motorsport. Complimenti, infine, a Nicolò Bulega per gli straordinari risultati ottenuti in questo avvio di Campionato: dopo soli tre round ha già dimostrato di essere l’uomo da battere” conclude Barbier.

– foto IPA Agency –

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