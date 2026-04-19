HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Persone visitano la sesta China International Consumer Products Expo (CICPE) a Haikou, nella provincia tropicale cinese di Hainan, il 18 aprile 2026. La sesta China International Consumer Products Expo (CICPE), importante porta d’accesso all’enorme mercato dei consumi cinese e piattaforma attraverso cui la Cina offre al resto del mondo un maggior numero di prodotti di consumo di qualità, si è conclusa sabato nella provincia insulare tropicale di Hainan. In quanto grande evento dedicato alla presentazione del porto di libero scambio (FTP) di Hainan dopo il pieno avvio, nel dicembre scorso, delle operazioni doganali speciali estese a tutta l’isola, l’edizione di quest’anno ha guidato nuove tendenze di consumo attraverso l’innovazione, nel quadro dell’ulteriore apertura della Cina.

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